Зеленський призначив Юрія Гусєва гендиректором «Укроборонпрому»

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

“Призначити Гусєва Юрія Веніаміновича генеральним директором Державного концерну “Укроборонпром”, – йдеться у документі.

Раніше джерела #Букв повідомили, що кандидатуру Гусєва пролобіював голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.

Сам Гусєв написав пост у Facebook, де ані підтвердив, ані спростував чутки. Проте він зазначив, що призначення залежить від волі президента.

Раніше Гусєва також розглядали як кандидата на посаду міністра оборони, але нинішній голова відомства має добрі стосунки з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Гусєв очолює Херсонську область з 2019 року. До цього працював у Міноборони та Нацагентстві інвестицій та управління нацпроєктами під керівництвом Владислава Каськіва.