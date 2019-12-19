Про це свідчить указ президента № 916/2019.

“Призначити Кислицю Сергія Олеговича Постійним представником України при Організації Об’єднаних Націй“, – йдеться в документі.

Зазначимо, що Сергій Кислиця з березня 2014 року був заступником міністра закордонних справ України. Кислиця як заступник міністра закордонних справ брав участь у зустрічі і так званому Женевському форматі, на якій США, Європейський Союз і Росія зобов’язалися підтримати Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, яка відіграватиме провідну роль у сприянні українській владі та місцевим громадам в негайній реалізації заходів, спрямованих на деескалацію ситуації.

Кислиця також є головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Він опікувався питанням моніторингу ситуації в Криму міжнародними організаціями, зокрема ЮНЕСКО. З моменту окупації півострова Росією за ініціативи України Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила (станом на жовтень 2019 р.) 10 рішень “Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна) “, яким підтверджується територіальна цілісність України, а кримська проблематика закріплюється серед пріоритетних питань діяльності ЮНЕСКО. Крім того, на виконання згаданих рішень у 2017 р. між Україною та ЮНЕСКО було укладено угоду про запровадження прямого моніторингу ситуації в Криму в сферах компетенції ЮНЕСКО.