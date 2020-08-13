Президент Володимир Зеленський призначив нових Надзвичайних і Повноважних послів України в двох країнах.

Про це свідчать укази президента № 316/2020 та № 317/2020.

Так, Зеленський призначив Оксану Драмарецьку новим послом України в Мексиці. До цього вона була генеральним консулом України в Барселоні (Іспанія).

Крім того, глава держави призначив Руслана Німчинського новим послом України на Кіпрі. Раніше він був тимчасовим повіреним у справах України в Росії (2015-2019), а пізніше – директором департаменту міжнародної безпеки МЗС України.