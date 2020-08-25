Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Луньова з посади командувача Сил спецоперацій Збройних сил України. Новим командувачем став Григорій Галаган.

Про це повідомили в Офісі президента.

У вівторок, 25 серпня, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ігоря Луньова з посади командувача Силами спецоперацій Збройних сил України.

Луньов обіймав цю посаду з 2016 року — від моменту створення ССО.

Іншим указом на цю посаду було призначено генерал-майора Григорія Галагана.

Також у вівторок Зеленський провів зустріч з новим командувачем ССО.

Серед завдань нового командувача ССО Зеленський назвав продовження розвитку всіх компонентів Сил спеціальних операцій.

Також під час зустрічі президент звернув увагу на те, що в умовах дії перемир’я, яке нині триває, змінилися завдання Операції об’єднаних сил.

“Буде більше провокацій від проросійських бойовиків, тож і командування, і особовий склад ССО мають більше працювати над їхнім недопущенням і превентивними заходами. Також необхідне впровадження більш агресивних заходів протидії викликам, які постають, – адекватно реагувати на провокаційні дії з боку противника”, — сказав Зеленський.

Що відомо про Григорія Галагана?

Про нового командувач Силами спеціальних операцій Григорія Галагана відомо небагато.

Він — ветеран російсько-української війни, має статус учасника бойових дій. У квітні 2015 року був поранений при виконанні бойового завдання.

Указом президента України Петра Порошенка був нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та орденом “Богдана Хмельницького” III ступеня як підполковник Служби безпеки України.

У 2018 році отримав звання генерал-майора.

З квітня по вересень 2019 року обіймав посаду першого заступника міністра у Міністерстві у справа ветеранів, яке нині реорганізоване у Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Перед звільненням з посади ним було подано електрону декларацію. Згідно з нею, Галаган має дружину Юлію та сина Андрія.

Родина володіє трьома земельними ділянками: на Київщині (1200 кв.м.), на Херсонщині (600 кв.м.) та у Криму (868 кв.м.). Дружина Галагана має квартиру в Криму, придбану у 2013 році.

Також родина користувалася службовою квартирою у Києві площею 31,5 кв.м., яку було надано Службою безпеки України.

Крім цього, подружжя має автівку Toyota Prado 2005 р.в.

Галаган також задекларував грошові активи у розмірі 25 тисяч доларів і вказав, що має кредит на 73 тисячі гривень у “ПриватБанку”.