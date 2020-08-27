Зеленський призначив нового очільника Кіровоградської ОДА: що про нього відомо

Про це він заявив під час презентації Стратегії розвитку Кіровоградської області.

Зеленський зазначив, що історія з попереднім очільником області “закінчилася, м’яко кажучи, не дуже добре”, зараз неправомірну діяльність розслідують правоохоронці.

Він також наголосив, що в країні “закон один для всіх” і недоторканних немає.

“Навіть, якщо це люди, яких призначив президент України. Навпаки, до таких людей увага ще більш пильна. Я щиро бажаю новому губернатору пам’ятати про це кожного дня на своїй посаді”, – сказав глава держави.

Андрій Назаренко закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, працював у системі Міністерства закордонних справ, зокрема, був консулом посольства України в Південній Кореї, потім працював директором регіонального центру з інвестицій і розвитку.

За даними декларації, він має квартиру в Києві площею 82,2 кв.м. Також дві квартири в столиці на 39,7 кв.м та 45 кв.м має його дружина Яна Назаренко.

Новий очільник Кіровоградської ОДА володіє двома авто: Lexus RX200 2016 року випуску, вартістю майже 1,6 мільйона гривень та Mercedes-benz C300 2014 року випуску, який коштує 918 тисяч гривень.

Назаренко також задекларував годинник ROLEX вартістю 296 тисяч гривень.

У 2019 році він отримав 129,1 тис. гривень зарплати за основним місцем роботи – 2-й цукровий завод ім. Петровського.