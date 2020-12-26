Про це повідомили в Офісі президента.

Відповідний указ № 585/2020 глава держави підписав 24 грудня.

“Вручаючи службове посвідчення в Офісі президента України, Володимир Зеленський побажав новому очільнику Івано-Франківської облдержадміністрації наснаги та сумлінної праці на благо області”, – йдеться у повідомленні.

Андрій Бойчук народився у 1976 році в м. Івано-Франківську. У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (інженер-механік). Працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів.

З 2010 року обіймав різні посади у компанії ”Укртрансгаз”. У 2014-2015 роках був директором департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Крім того, новий очільник Івано-Франківської ОДА є засновником благодійного фонду “Центр волонтерських ініціатив”.