Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Бойчука з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та призначив на його місце Світлану Онищук, яка до цього працювала заступником голови облдержадміністрації.

Відповідні укази №280/2021 та № 281/2021 та оприлюднені на сайті голови держави.

Бойчука звільнили “за угодою сторін” (більш детальні причини не озвучуються). Він був призначений на посаду очільника ОДА в грудні 2020 року (указом президента Володимира Зеленського).

Під час зустрічі в Офісі президента Володимир Зеленський вручив новій очільниці Івано-Франківської ОДА службове посвідчення та побажав успіхів на посаді.

“Вірю, що ваш фаховий рівень, досвід держслужби та знання регіону допоможе зробити роботу облдержадміністрації ще ефективнішою задля творення історії успіху вашої рідної Івано-Франківщини”, – сказав Зеленський.

Серед пріоритетів Глава держави назвав розвиток інфраструктури й туристичного потенціалу регіону, а також залучення інвестицій.

Фото: Офіс президента

Згідно з даними на сайті Івано-Франківської ОДА, Світлана Онищук має дві вищі освіти (за напрямками “правознавство, юрист, викладач права” та “економіка і підприємництво, бухгалтер-економіст”).

Онищук є доктором наук з державного управління, заслуженим юристом України.

Кар’єру вона починала як юридичний консультант приватної агрофірми “Кобзар”. Крім того, Онищук працювала викладачем, радником патронатної служби голови Коломийської РДА, начальником відділу аналітичного забезпечення та взаємодії з громадскістю та ЗМІ в Нацагенстві України з питань держслуби.

Онищук пpацює заступником голови обласної держадміністрації з вересня 2019 року.