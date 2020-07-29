Президент Володимир Зеленський призначив посла України в Хорватії Василя Кирилича послом у Боснії й Герцеговині за сумісництвом.

Відповідний указ №296/2020 опублікований на сайті глави держави.

“Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Хорватія Кирилича Василя Петровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Боснії й Герцеговині за сумісництвом”, – зазначається в документі.

Василь Кирилич був призначений послом України у Хорватії 24 грудня 2019 року.

До цього Кирилич працював заступником директора Департаменту консульської служби-начальником управління консульського захисту МЗС України, радником-посланником Посольства України в Республіці Австрія, речником МЗС України, віцеконсулом Генерального консульства України у м. Варна (Болгарія).