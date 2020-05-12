Президент Володимир Зеленський призначив очільницю пресслужби "Кварталу 95" Тетяну Руденко членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Про це йдеться в указі президента № 171/2020 від 12 травня.

“Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4, 6 закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” постановляю: призначити Руденко Тетяну Сергіївну членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення”, – йдеться в документі.

За даними видання “Детектор.Медіа” Руденко очолює пресслужбу студії “Квартал 95”. Також з липня 2019 року вона стала власницею і директоркою інтернет видання iod.media (ТОВ “Йод.Медіа”) замість Ірини Побєдоносцевої, колишньої директорки з розвитку студії “Квартал 95”, яка очолила директорат з питань інформаційної політики Офісу президента України.

Крім того, її сестра Ольга Руденко, колишня менеджерка з маркетингу ТОВ “Квартал 95”, у вересні 2019 року стала народною депутаткою, пройшовши за списком партії “Слуга народу”.