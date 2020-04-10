Відповідний указ №134/2020 опублікований на сайті Глави держави.
“… призначити головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України Пристайка Вадима Володимировича – Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України”, – йдеться в документі.
Крім того, Зеленський вивів зі складу вказаної комісії міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та увільнив його від виконання обов’язків голови комісії.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
- 4 березня Верховна Рада затвердила міністром закордонних справ України Дмитра Кулебу, звільнивши з посади віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Натомість колишнього главу МЗС Вадима Пристайка було призначено віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.