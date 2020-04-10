Президент Володимир Зеленський увів до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України та призначив її головою віцепрем'єр-міністра Вадима Пристайка.

Відповідний указ №134/2020 опублікований на сайті Глави держави.

“… призначити головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України Пристайка Вадима Володимировича – Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України”, – йдеться в документі.

Крім того, Зеленський вивів зі складу вказаної комісії міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та увільнив його від виконання обов’язків голови комісії.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.