Про це йдеться в указі президента №310/2020.

“Призначити Татарова Олега Юрійовича Заступником Керівника Офісу президента України”, – йдеться в документі.

До компетенції Олега Татарова буде входити формування державної політики у сфері правоохоронної діяльності, експертно-аналітичне забезпечення роботи Офісу Президента України, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.

Олег Татаров — колишній начальник Головного слідчого управління МВС України часів втікача Віктора Януковича. З 2014 року займався адвокатською практикою, очолював адвокатське об’єднання.

У квітні Ініціатівна група постраждалих на Майдані звернулась до Зеленського з вимогою дати відповідь про можливе призначення заступником голови ОП Татарова – заступника начальника головного слідчого управління МВС часів Януковича-Захарченка.

“За нашою інформацією, в Офісі президента готується призначення на посаду заступника голови ОПУ ще однієї людини часів Януковича-Захарченка – заступника начальника головного слідчого управління МВС тих часів Олега Татарова. Тобто людина, яка була безпосередньо причетна до переслідувань майданівців, тепер має очолити весь правоохоронний блок, який покликаний розслідувати ці злочини… Ми вимагаємо відповіді від влади та особисто від Президента Зеленського. У лютому він зустрічався з родинами Героїв Небесної Сотні та, дивлячись у вічі батькам та дружинам, казав, який для нього важливий подвиг наших братів та сестер. Ми вимагаємо припинити призначати на найвищі державні посади зрадників януковича та чітко озвучити свою позицію у цьому питанні”, – зазначалося в заяві групи.

Громадський активіст Сергій Стерненко зазначив, що Зеленський призначив заступником Єрмака Олега Татарова, який під час Майдану розповідав, що майданівці самі себе повбивали.

“Завтра пообіді дам випуск про нього. Буде дуже багато цікавого. А ще адвокати Татарова з його об‘єднання (на прохання Портнова) офіційно захищають моїх нападників по третьому нападу та вимагають дати мені довічне. Тож тепер це буде і офіційною позицією Офісу президента. Хоча чому це буде?

Вже є”, – напсиав він.

Народний депутат VIII скликання Сергій Висоцький нагадав, що заступник Захарченка по МВС Олег Татаров, переслідував нелояльних до Москви священиків УПЦ МП та під час Революції Гідності доповідав іноземним послам про те, що майданівці стріляють самі в себе для того, щоби дискредитувати владу.

“Ніяких сюрпризів для мене в цьому немає. Адже ще весною 2019 я казав, що Зеленський – це і є Антимайдан в святковій упаковці. Цікаво, чи відчувають свою помилку ті начебто притомні, хто допомагав цьому маленькому Януковичу прийти до влади. Ну і так. Кравчук, Фокін, Татаров, “народ Донбасу”, “треба їхати домовлятися” – це все сигнали про те, що зі своїм курсом Зеленський визначився. “Титанік” встав на курс. І наслідки 100% будуть катастрофічними”, – написав Висоцький на своїй сторінці в Facebook.