Президент України Володимир Зеленський заявив, що процес врегулювання ситуації на Донбасі виявився складнішим, ніж він припускав рік тому.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Під час прес-конференції Зеленський зазначив, що за час президентства усвідомив, що питання врегулювання ситуації на Донбасі дійсно складне і мало “просто перестати стріляти”, як він говорив про це рік тому.

“Що стосується “просто перестати стріляти”: це складний процес. Я ніколи не закликав, щоб наша армія не відповідала … Я хотів показати всьому світу, що у нас сильна армія, але ми не провокуємо, ми захищаємо свою країну”, – заявив Зеленський.

Він зазначив, що якщо бойовики припинять стріляти, то не знають, “що з ними буде”.

“Ми не стріляємо по українцях. Ми відповідаємо бойовикам”, – сказав голова держави.