Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

“Валерія Івановича Хорошковського я знаю багато років, він нам вказав реальні “діри” на митниці. Він сказав, що реально Нефьодов ніколи не зможе це зробити, і час показав, що це правда. Я йому сказав: “Валерій Іванович, дивіться, ідіть на митницю, я можу це сказати уряду, запропонувати. Якщо ви берете на себе відповідальність, що ви збільшите” – а він сказав, десь в два рази можна збільшити дохід в бюджет, – я йому сказав: “Ідіть, будь ласка”, – зазначив Зеленський.

За його словами, Хорошковський від такої пропозиції відмовився.

Президент припускає, що Хорошковський чекав на «більш серйозну посаду», посаду прем’єра, але йому цього не пропонували.

Глава держави також зазначив, що Тігіпку було запропоновано “сильну потужну робочу групу”, яка мала працювати разом з урядом. Зеленський пояснив, що цій групі надавалися повноваження дорадчого органу, й вона мала напрацьовувати стратегію.

“Вони (у дорадчій групі – ред.) щось там пропонували уряду. Я не знаю, скільки тижнів вони працювали, але вони щось пропонували. Тобто, ми зробили цю групу, вони створили там стратегію, вона повинна бути у Шмигаля”, – розповів Зеленський.

Він також наголосив, що Тігіпко не міг бути прем’єр-міністром через люстрацію.

Як відомо, Валерій Хорошковський працював головою Державної митної служби (2007-2009), головою СБУ (2010-2012), міністром фінансів (2012) і першим віце-прем’єром (2012). Сергій Тігіпко обіймав посади віце-прем’єра (1997, 2010-2012), міністра економіки (1999-2000) і глави Національного банку України (2002-2004).