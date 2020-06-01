Зеленський закликав не втягувати Україну в президентську кампанію в США

Президент Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати не втягувати Україну в президентську виборчу кампанію в США через оприлюднені народним депутатом Андрієм Деркачем записів нібито розмов між п'ятим президентом України Петром Порошенко і колишнім віце-президентом США Джо Байденом.

Про це він заявив в інтерв’ю британському виданню The Telegraph.

Зеленський заявив, що не хоче, щоб скандал підірвав стратегічний альянс України з США.

“Навіщо потрібно знову втягувати Україну в це? Зараз ми користуємося двосторонньою підтримкою обох партій в США – як в Конгресі, так і в Сенаті. У нас є підтримка президента. Ці записи не є пріоритетом”, – сказав президент.

Він підкреслив, що Україна не хоче впливати на внутрішньо- або зовнішньополітичну ситуацію або процес виборів в будь-якій країні.

“Ми незалежна держава. США – незалежна країна”, – констатував Зеленський.

Він також заперечує можливість своєї причетності до витоку записів. За словами Зеленського, більше в цій справі його цікавить не сама розмова, а то, яким чином могли прослуховувати Адміністрацію президента.

“Єдине, що мене цікавить, це те, як можна було підслуховувати, робити записи в Офісі президента України”, – зазначив він.