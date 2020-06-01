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Зеленський закликав не втягувати Україну в президентську кампанію в США

Президент Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати не втягувати Україну в президентську виборчу кампанію в США через оприлюднені народним депутатом Андрієм Деркачем записів нібито розмов між п'ятим президентом України Петром Порошенко і колишнім віце-президентом США Джо Байденом.

Понеділок, 1 червня 2020, 16:03

Про це він заявив в інтерв’ю британському виданню The Telegraph.

Зеленський заявив, що не хоче, щоб скандал підірвав стратегічний альянс України з США.

“Навіщо потрібно знову втягувати Україну в це? Зараз ми користуємося двосторонньою підтримкою обох партій в США – як в Конгресі, так і в Сенаті. У нас є підтримка президента. Ці записи не є пріоритетом”, – сказав президент.

Він підкреслив, що Україна не хоче впливати на внутрішньо- або зовнішньополітичну ситуацію або процес виборів в будь-якій країні.

“Ми незалежна держава. США – незалежна країна”, – констатував Зеленський.

Він також заперечує можливість своєї причетності до витоку записів. За словами Зеленського, більше в цій справі його цікавить не сама розмова, а то, яким чином могли прослуховувати Адміністрацію президента.

“Єдине, що мене цікавить, це те, як можна було підслуховувати, робити записи в Офісі президента України”, – зазначив він.

Нагадаємо, 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.

Порошенко зазначив, що п’ята колона Кремля почала масштабну спецоперацію проти України.

Народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко погодився з п’ятим президентом України Петром Порошенком у тім, що публікація аудіофайлів розмови Порошенка й ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена має російське коріння.

Теги: Володимир Зеленський, Джо Байден, Петро Порошенко

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