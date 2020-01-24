Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості вирішення проблеми із в'їздом українців до Ізраїлю, яка виникла останнім часом.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Уточнюється, що про це Президент України сказав під час офіційної зустрічі з головою уряду Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

“Вирішення цього питання повинно залишатися у фокусі особливої ​​уваги причетних органів обох країн. Сторони повинні продовжити спільну роботу з метою врегулювання ситуації найближчим часом”, – заявив Зеленський.

Крім того, сторони відзначили присутній потенціал для активізації інвестиційного та торговельно-економічного співробітництва між Ізраїлем і Україною.

Володимир Зеленський висловив надію на те, що двостороння угода про вільну торгівлю між країнами, ратифікована в серпні 2019 року, вступить в силу як можна швидше.