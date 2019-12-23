Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.
За словами президента, АЗС повинні відреагувати на зміцнення курсу валюти і тим самим зменшити вартість ціни на бензин.
“Ми звертаємося до вас з пропозицією більш активно відреагувати на зміцнення курсу і зменшити відповідно ціну на бензин. Не надати знижки, а (зменшити ціну, – ред.) на табло”, – заявив Зеленський.
У той же час, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Сергій Ніколайчук зазначив, що останнім часом ціни на бензин і дизельне паливо почали знижуватися. Також спостерігається тенденція зміцнення курсу гривні, тому паливо буде продовжувати дешевшати.
Фото: president.gov.ua
Представники компаній – учасниць паливного ринку зі свого боку відзначили проблему нелегальних АЗС. За їхніми даними, майже 25% автозаправних станцій працюють поза законом. Також діють нелегальні нафтопереробні заводи.
Зеленський пообіцяв активно боротися з нелегальним ринком і вже на початку наступного року провести нараду з керівниками правоохоронних органів на цю тему.
“Ми готові допомогти. Якщо у вас є дані по областях – надайте нам. З нелегалами ми розберемося … Я вам обіцяю, що з січня, після свят, почнемо дуже жорстко боротися з усіма нелегалами”, – зазначив Зеленський.
- Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, що передбачає вдосконалення системи адміністрування акцизного податку.