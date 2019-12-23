Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками компаній-учасниць паливного ринку, нафто- і газодобувної галузі та мереж автозаправних станцій, в ході якої обговорили питання зниження цін на паливо на українських АЗС і детінізації ринку.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

За словами президента, АЗС повинні відреагувати на зміцнення курсу валюти і тим самим зменшити вартість ціни на бензин.

“Ми звертаємося до вас з пропозицією більш активно відреагувати на зміцнення курсу і зменшити відповідно ціну на бензин. Не надати знижки, а (зменшити ціну, – ред.) на табло”, – заявив Зеленський.

У той же час, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Сергій Ніколайчук зазначив, що останнім часом ціни на бензин і дизельне паливо почали знижуватися. Також спостерігається тенденція зміцнення курсу гривні, тому паливо буде продовжувати дешевшати.

Фото: president.gov.ua

Представники компаній – учасниць паливного ринку зі свого боку відзначили проблему нелегальних АЗС. За їхніми даними, майже 25% автозаправних станцій працюють поза законом. Також діють нелегальні нафтопереробні заводи.

Зеленський пообіцяв активно боротися з нелегальним ринком і вже на початку наступного року провести нараду з керівниками правоохоронних органів на цю тему.

“Ми готові допомогти. Якщо у вас є дані по областях – надайте нам. З нелегалами ми розберемося … Я вам обіцяю, що з січня, після свят, почнемо дуже жорстко боротися з усіма нелегалами”, – зазначив Зеленський.