Президент Володимир Зеленський закликав українців з розумінням і відповідальністю ставитися до обмежень під час карантину і "не перетворюватися на ображених дітей".

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.

“Сьогодні наша держава діє настільки жорстко, наскільки цього вимагає розвиток ситуації. Наші дії абсолютно симетричні з більшістю країн Європи та світу. А санкції за порушення правил карантину, наприклад, в Італії становлять до 3 тис. євро, у Франції майже 4 тис. євро, в Сінгапурі до 10 тис. доларів, а в Іспанії — до 30 тис. євро”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що влада стоїть на варті демократичних цінностей і свобод, але є часи, коли пріоритетом стають здоров’я і життя цілої нації.

“Сьогодні саме такий час. Давайте не перетворюватися в ображених дітей, яким під час застуди батьки заборонили їсти морозиво. Всі обмеження є лише тимчасовими незручностями, вони важливі й потрібні для вашої ж безпеки”, – підкреслив Зеленський.

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агадаємо, також з 6 квітня заборонено перебування в громадських місцях без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно. Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем.

Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей. Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; Не допускається проведення всіх масових заходів. Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу. Пенсіонерам, яким більше 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності. Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.