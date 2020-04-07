Про це Зеленський розповів у відеозверненні, опублікованому на сторінці Офісу Президента в Facebook.

“Ми знаходимося в постійному діалозі з головвами всіх церков. Вже цієї неділі святкуватимуть Великдень християни західного обряду. Ми опинилися в ситуації, коли повинні міняти свої традиції заради здоров’я і життя. Зі свого боку ми зробимо все, щоб забезпечити трансляцію богослужінь на телевізійних каналах. А вас я прошу згадати божу заповідь про любов до ближнього. За часів коронавируса найкращий вияв такої любові – це не створювати ближнього небезпеку для здоров’я і життя”, – пояснив Президент.

За словами Зеленського, держава зробить все можливе для того, щоб кожен українець мав можливість відсвяткувати Великдень вдома.

“Сподіваюся, що всі голови церков будуть максимально сприяти такому рішенню. Адже розуміють відповідальність, яку вони несуть за безпеку своїх прихожан. Зовсім скоро ми розповімо детальніше про наше бачення святкування Великодня в цьому році”, – сказав він.

Звернення Володимира Зеленського щодо нових обмежень задля подолання коронавірусу. У традиційному відеозверненні Володимир Зеленський повідомив про те, що Україна цього тижня очікує прибуття щонайменше семи літаків із медичним вантажем для боротьби з COVID-19. Крім того, Глава держави нагадав перелік нових обмежень задля подолання коронавірусу, запроваджених урядом із 6 квітня, зазначивши, що такі дії є абсолютно симетричними з діями більшості країн Європи та світу. Окрему увагу Володимир Зеленський приділив темі святкування Великодня. Він наголосив, що держава зробить усе, щоб було забезпечено трансляцію богослужінь на телевізійних каналах. Усіх українців Президент закликав згадати Божу заповідь про любов до ближнього. «У часи коронавірусу найкращий прояв такої любові – це не створювати небезпеку для здоров’я й життя ближнього», – наголосив Глава держави. Gepostet von Офіс Президента України am Dienstag, 7. April 2020