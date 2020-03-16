Про це він заявив у відеозверненні.
Як зазначив президент, в Україні зафіксовано 5 випадків коронавірусу.
“В областях, де були підтверджені випадки коронавірусної хвороби, а саме в Чернівецькій і Житомирській областях ввести режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року”, – сказав Зеленський.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
- Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.
- 15 березня в аеропорту “Бориспіль” для 123 евакуйованих з Італії українців провели експрес-тест на COVID-19. Всі результати негативні.