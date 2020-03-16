Президент України Володимир Зеленський закликає в областях, де були підтверджені випадки коронавірусу - в Чернівецькій і Житомирській - ввести режим надзвичайної ситуації з 17 березня.

Про це він заявив у відеозверненні.

Як зазначив президент, в Україні зафіксовано 5 випадків коронавірусу.

“В областях, де були підтверджені випадки коронавірусної хвороби, а саме в Чернівецькій і Житомирській областях ввести режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року”, – сказав Зеленський.