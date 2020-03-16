Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці у Facebook.

“Міністерству інфраструктури з 12-ої години дня 18 березня 2020 року заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирські перевезення, заборонити роботу метрополітенів”, – зазначив Зеленський.

Він також додав, що міські перевезення можуть здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі, та до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.

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