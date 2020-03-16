Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці у Facebook.
“Міністерству інфраструктури з 12-ої години дня 18 березня 2020 року заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирські перевезення, заборонити роботу метрополітенів”, – зазначив Зеленський.
Він також додав, що міські перевезення можуть здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі, та до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
- Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.
- 15 березня в аеропорту “Бориспіль” для 123 евакуйованих з Італії українців провели експрес-тест на COVID-19. Всі результати негативні.