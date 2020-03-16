Про це йшлося у відеозверненні, опублікованому на сайті Глави держави.
Сьогодні ввечері відбудеться засідання уряду. Напередодні Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням, в якому закликав посилити карантин в країні.
Зокрема, Глава держави закликав обмежити проведення масових заходів за участю понад 10 осіб, включаючи церковні обряди.
“Заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями”, — сказав Зеленський.
Також Президент закликав лідерів церков поставитися до цього з розумінням.
“Лідерів усіх церков я дуже прошу з розумінням поставитися до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров’ю та життю”, — додав Зеленський.
Раніше повідомлялося, що архієрей Православної церкви України Дмитро Рудюк назвав відсутністю віри та богохульством відмову від традиційної форми причастя — з однієї ложки. У той же час Рудюк додав, що інших порад медиків з приводу чистоти та гігієни церкви просять дотримуватися.
Папа Римський напередодні вперше провів недільну проповідь в форматі онлайн-трансляції через загрозу поширення коронавірусу. Всі ранкові богослужіння також тепер транслюються онлайн.
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