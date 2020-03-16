Президент України Володимир Зеленський закликав Кабінет Міністрів заборонити масові заходи за участю більш ніж 10 осіб.

Про це йшлося у відеозверненні, опублікованому на сайті Глави держави.

Сьогодні ввечері відбудеться засідання уряду. Напередодні Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням, в якому закликав посилити карантин в країні.

Зокрема, Глава держави закликав обмежити проведення масових заходів за участю понад 10 осіб, включаючи церковні обряди.

“Заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями”, — сказав Зеленський.

Також Президент закликав лідерів церков поставитися до цього з розумінням.

“Лідерів усіх церков я дуже прошу з розумінням поставитися до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров’ю та життю”, — додав Зеленський.

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Раніше повідомлялося, що архієрей Православної церкви України Дмитро Рудюк назвав відсутністю віри та богохульством відмову від традиційної форми причастя — з однієї ложки. У той же час Рудюк додав, що інших порад медиків з приводу чистоти та гігієни церкви просять дотримуватися.

Папа Римський напередодні вперше провів недільну проповідь в форматі онлайн-трансляції через загрозу поширення коронавірусу. Всі ранкові богослужіння також тепер транслюються онлайн.