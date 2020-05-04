Про це голова держави заявив у своєму традиційному відеозверненні, опублікованому на сторінці Офісу Президента в Facebook.

Зеленський розкритикував новий механізм розподілу коштів в галузі медицини. За його словами, на межі закриття зараз знаходяться “більшість протитуберкульозних лікарень та диспансерів”.

“Я закликаю міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету Верховної Ради України і головного санітарного лікаря України терміново запропонувати шляхи вирішення цих питань. Нам потрібні не шляху згортання реформи, а її поліпшення. Визнання помилок і їх виправлення. Я впевнений, що глобальна вимога одна і вона дуже проста – реформою повинні бути задоволені всі. І пацієнти, і медики всіх рівнів”, – сказав він.

Водночас Зеленський підкреслив, що його питання до медичної реформи не означають, що він вважає сьогоднішню українську медицину ідеальною.

“Наша медична галузь не просто вразлива, а фактично знаходиться за крок від коми”, – говорить він.

При цьому голова держави розповів, що “не може допустити звільнення 50 тисяч лікарів”.

“Тому я чекаю відповідних рішень від усіх уповноважених осіб (з приводу перегляду медичної реформи – Ред.)”, – заявив Президент.

Послаблення карантину та другий етап медичної реформи: звернення Президента до українців. «Зазвичай ми звертаємося до лікарів по допомогу. Сьогодні про допомогу благають вони», – так про глобальну ситуацію в українській медицині під час другого етапу реформи висловився у своєму відеозверненні Володимир Зеленський.Робоча група, створена для оцінювання результатів реформи, надала свої висновки – реформа має як плюси, так і мінуси. Завдання держави наразі – не згортати реформу, а виправити її помилки. Водночас Президент України наголосив – він не може допустити того, щоб через нові механізми фінансування медичної галузі 50 тисяч медиків втратили роботу, під загрозою опинились екстрена допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. З огляду на це, Глава держави закликав міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих болючих питань. Gepostet von Офіс Президента України am Montag, 4. Mai 2020