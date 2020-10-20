Амністія не буде поширюватися на всіх учасників діючих на Донбасі незаконних збройних формувань.

Про це поінформував, виступаючи з посланням у Верховній Раді, президент України Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент #Букв.

За його словами, амністія стосуватиметься людей, які “перебувають у заручниках в окупанта”.

“Страшне слово “амністія” – не про всіх і не про уникнення відповідальності. А про мільйони наших громадян, на чиїх руках немає крові і які зараз фактично самі знаходяться в заручниках в окупанта. Їм потрібен чіткий сигнал: не варто боятися, гідне майбутнє – тільки з Україною”, – наголосив Зеленський.

Глава держави також заявив, що на Донбасі 86-день триває режим припинення вогню – “найдовший за роки війни”.

“27 липня було оголошено про припинення вогню. Сьогодні режим тиші триває 86-й день поспіль – найдовше за роки війни. Чи ідеальний він? Ні. Чи є порушення? Так. Чи є спроби його зірвати? Безумовно. Але треба визнати – кількість пострілів істотно зменшилася. За всі ці дні ми маємо 1 бойову втрату. Це боляче, але те, що з’явилися дні, тижні і навіть місяці, коли ми не ховаємо наших героїв, дає нам надію”, – заявив Зеленський.

Він також запевнив, що процес звільнення українських громадян, які незаконно затримані в Росії, триває.

“Ми розблокували “нормандський процес”, заблокований з 2016 року. Вдалося звільнити і повернути рідним 136 наших людей. Це наші моряки, це Олег Сенцов, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Станісла Асєєв і багато інших. Ми боремося за кожного українця: і військового , і цивільного. Для мене людина – найвища цінність. І кожен громадянин повинен знати: я українець, і моя держава мене не залишить. Процес звільнення наших громадян триває, ми пам’ятаємо про всіх, хто досі знаходиться в полоні, і робимо все для їх повернення”, – сказав Зеленський.