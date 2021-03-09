Українська влада працює над блокуванням мовлення підсанкційних телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK на платформі YouTube.

Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Культура, медіа, туризм”.

Глава держави торкнувся теми дезінформації та інформаційної війни.

“Незмінними супутниками інформації є свобода слова та пропаганда і дезінформація. Сьогодні між ними йде інформаційна війна. Війна, де битви проходять не на полях, а в кіберпросторі. У людину влучають не кулями, а фейками. У цій війні, як і в класичній, жертвами можуть стати мільйони живих людей”, – заявив Зеленський.

Він уточнив, що наслідками такої інформаційної війни є страх, паніка, агресія тощо.

“Інформаційна війна – це не лише дезінформація, брехня. Це страх, паніка, агресія, які множаться із кожним лайком та репостом, з кожним дзвінком, СМС. Це шкідливі коди, віруси, шкідливий спам. Це штучно створені так звані лідери думки, яким з Іспанії краще видно, як жити в Україні (глава держави, ймовірно, мав на увазі блогера Анатолія Шарія, проти якого СБУ відкрила провадження, – ред.)”, – повідомив Зеленський.

“Це засоби масової дезінформації, які прикривають свободою слова диверсії за інструкціями агресора. Ми зробили й продовжуємо працювати, аби на цих каналах можна було побачити тільки телевізійну випробувальну таблицю. А в Інтернеті, зокрема на YouTube, вони отримали пожиттєвий бан“, – наголосив глава держави.

Він також закликав українців “вмикати критичне мислення” при сприйнятті інформації з різних джерел.

(На відео – з 6:50)

Як відомо, на початку лютого за рішенням Ради національної безпеки і оборони України були запроваджені санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та трьох телеканалів – NewsOne, ZIK та “112 Україна”. Козак є номінальним власником цих медіаактивів, які пов’язують із головою політради партії “ОПЗЖ” і кумом Путіна Віктором Медведчуком. Мовлення вказаних каналів було заблоковано.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Згодом заблоковані “️112 Україна”, ZIK та NewsOne, які раніше входили до “Медіахолдингу “Новини”, створили новий холдинг, але назву залишили такою ж.

26 лютого журналісти цих підсанкційних телеканалів вийшли в етер на спільному каналі “Перший незалежний”. За годину після виходу в етер телеканал було відключено від мовлення.