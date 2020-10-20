Про це поінформував, виступаючи з посланням у Верховній Раді, президент України Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент #Букв.

“Можна скільки завгодно постити веселі меми про гарантії безпеки Будапештського меморандуму, проте це не поверне наші території. Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього”, – зазначив він.

Як приклад глава держави нагадав про повернення питання Криму в міжнародний порядок денний.

“Мир на Донбасі і деокупація Криму – мої ключові пріоритети. На жаль, на порядку денному “нормандського формату” ніколи не було питання Криму, але воно було і буде завжди в нашому порядку денному. Поки Крим залишається окупованим, а українці і кримські татари там піддаються регулярним переслідуванням, світ не повинен забути про Крим… Ми повернули питання Криму в міжнародний порядок денний. Ми створюємо формат “Кримська платформа” – це координація міжнародних зусиль щодо захисту прав кримчан і деокупації півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові приєднатися і брати в ній активну участь”, – запевнив Зеленський.

Він уточнив, що після досягнення миру Київ почне “безпечну реінтеграцію” Донбасу, користуючись “успішним міжнародним досвідом”.

“Це – пакет законів про перехідний період, перш за все про відповідальність”, – заявив президент.

Зеленський поінформував, що українські дипломати постійно працюють для підготовки наступного “нормандського саміту” в Берліні.

“Ми чекаємо його якнайшвидшого проведення і продовження руху для настання в Україні бажаного миру”, – наголосив глава держави.

Зеленський також нагадав про відновлення доріг і моста в Станиці Луганській, побудову сучасних КПВВ.

“Надзвичайно важливо, яку Україну бачать наші громадяни, перетинаючи тимчасовий кордон. Ми робимо все, щоб вони бачили її освітленою, асфальтованою і комфортною”, – вважає Зеленський.