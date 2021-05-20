Про це він повідомив сьогодні на пресконференції з нагоди двох років своєї каденції.

Відповідаючи на запитання “що Вам зробив пан Кличко” і чи бачить він у ньому конкурента та чи планується заміна голови КМДА, Зеленський заявив:

“Віталій Кличко мені нічого не зробив. Це гарно чи погано – я не знаю. Мене нічого не пов’язує з паном мером, окрім одного: так і є, це моя вертикаль. Голова КМДА – це вертикаль президента. І хоче він цього, чи не хоче – це так і є. Я нічого не хочу про нього говорити поганого”.

Зеленський запевнив, що він із повагою ставиться до перемог Кличка, зокрема на виборах мера Києва. Після цього глава держави прокоментував нещодавні обшуки в різних підрозділах столичної влади.

“Мені здається, те, що питання правоохоронців, те, що йдуть обшуки в оточенні пана Кличка… Так не треба було красти гроші з бюджету. Мені здається, це справедливо”, – сказав Зеленський

Він висловив думку, що Кличко “дуже неправильно публічно поводиться”.

“Мені здається, справедливе запитання, чого він хоче від мене. Тому що він постійно мені пише, телефонує, записується на прийом, навіть приходить в Офіс президента без того, що я готовий з ним зустрітися, бо в мене бракує часу”, – додав глава держави.

“Я президент України. У мене питання, не тільки пов’язані зі столицею. У столиці є менеджер – це він. У нього (Кличка, – ред.) є монополія влади, і він звертався до мене з питанням, щоб я його не звільняв (з посади голови КМДА, – ред.), хоча маю повноваження. Ви чудово знаєте, що в моєму оточенні раніше були люди, які хотіли його звільнити. Він до мене звертався. Я йому сказав: будь ласка, працюйте, показуйте результат”, – наголосив Зеленський.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи бачить він у Кличку конкурента на наступних президентських виборах, Зеленський заявив:

“Я просто навіть не розумію, навіщо ми про це говоримо. По-перше, ще ніхто не вирішив іти на другий термін. А по-друге, його ж (Кличка, – ред.) обирала не Україна, а кияни. По-третє, є соцопитування, і мені здається, там є відповідь на ваше запитання. І по-четверте – мій голова Офісу не бере хабаря, тому ми не конкуренти“, – додав він.