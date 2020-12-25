Президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто він вийшов би з Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Але це неможливо, оскільки Євросоюз може зняти санкції з Росії.

Таку заяву глава держави зробив в інтерв’ю виданню “Фокус”.

Зеленський вчергове зазначив, що вважає Мінські угоди недосконалими.

“Як я і сказав на одному з брифінгів, вважаю, що ми з Мінських домовленостей просто так вийти не можемо. Тому що європейці можуть зняти санкції з Росії і представників ОРДЛО. Але особисто я б вийшов… Тепер, сидячи в шпагаті, треба щось робити, ставати на ноги, бо інакше будеш просуватися вперед надто повільно. Тому ми сказали, що з деякими моментами (в домовленостях, – ред.) ми не згодні. І пропишемо детальний план припинення війни. Для цього запропонували режим тиші та його дотримання з конкретної дати, не звертаючи уваги на провокації. Вважаю, що перший крок зроблено. Далі – зустрічаються наші радники в “нормандському форматі”, готують зустріч лідерів”, – зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що “Росія не дуже поспішає” закінчувати війну на Донбасі.

“Вважаю, що ніхто не хоче закінчувати війну, крім України. Ні, європейські партнери теж хочуть. Тільки Росія не дуже поспішає, бойовикам це невигідно. Виходить проста ситуація, з якої треба знайти складний вихід”, – повідомив він.

Зеленський уточнив, що в грудні повинна була відбутися зустріч радників лідерів “нормандського формату”, на якій “планувалося обговорити конкретні кроки”. Однак вона так і не відбулася.

“На ній планувалося обговорити конкретні кроки. Хочу, щоб до них були привʼязані конкретні дати, як з нашим першим режимом тиші. І тут є суперечки. Тому що за дати треба буде всім відповідати. Ця зустріч так і не відбулася. По-перше, вони сперечаються. По-друге, коронавірус, тому зараз вона теж не відбудеться. Після того, як зустріч пройде, ми будемо готувати план з усіма датами. Складно, але рухаємося вперед. Це все план А”, – розповів президент.

Що стосується “плану Б”, то, за словами Зеленського, про це “зарано говорити, оскільки це хвора і тонка дипломатія”.

Варто зазначити, що Володимир Зеленський ще в жовтні минулого року заявляв, що Мінські угоди ставлять його в складну ситуацію (зокрема, через порядок виконання пунктів “Мінська” – що спочатку мають відбутися вибори, а потім повернення кордону). “Я, як Ван Дамм, перебуваю в конкретному шпагаті”, – відзначав глава держави.