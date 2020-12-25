Таку заяву глава держави зробив в інтерв’ю виданню “Фокус”.
Зеленський вчергове зазначив, що вважає Мінські угоди недосконалими.
“Як я і сказав на одному з брифінгів, вважаю, що ми з Мінських домовленостей просто так вийти не можемо. Тому що європейці можуть зняти санкції з Росії і представників ОРДЛО. Але особисто я б вийшов… Тепер, сидячи в шпагаті, треба щось робити, ставати на ноги, бо інакше будеш просуватися вперед надто повільно. Тому ми сказали, що з деякими моментами (в домовленостях, – ред.) ми не згодні. І пропишемо детальний план припинення війни. Для цього запропонували режим тиші та його дотримання з конкретної дати, не звертаючи уваги на провокації. Вважаю, що перший крок зроблено. Далі – зустрічаються наші радники в “нормандському форматі”, готують зустріч лідерів”, – зазначив Зеленський.
Глава держави додав, що “Росія не дуже поспішає” закінчувати війну на Донбасі.
“Вважаю, що ніхто не хоче закінчувати війну, крім України. Ні, європейські партнери теж хочуть. Тільки Росія не дуже поспішає, бойовикам це невигідно. Виходить проста ситуація, з якої треба знайти складний вихід”, – повідомив він.
Зеленський уточнив, що в грудні повинна була відбутися зустріч радників лідерів “нормандського формату”, на якій “планувалося обговорити конкретні кроки”. Однак вона так і не відбулася.
“На ній планувалося обговорити конкретні кроки. Хочу, щоб до них були привʼязані конкретні дати, як з нашим першим режимом тиші. І тут є суперечки. Тому що за дати треба буде всім відповідати. Ця зустріч так і не відбулася. По-перше, вони сперечаються. По-друге, коронавірус, тому зараз вона теж не відбудеться. Після того, як зустріч пройде, ми будемо готувати план з усіма датами. Складно, але рухаємося вперед. Це все план А”, – розповів президент.
Що стосується “плану Б”, то, за словами Зеленського, про це “зарано говорити, оскільки це хвора і тонка дипломатія”.
Варто зазначити, що Володимир Зеленський ще в жовтні минулого року заявляв, що Мінські угоди ставлять його в складну ситуацію (зокрема, через порядок виконання пунктів “Мінська” – що спочатку мають відбутися вибори, а потім повернення кордону). “Я, як Ван Дамм, перебуваю в конкретному шпагаті”, – відзначав глава держави.
- Президент України Володимир Зеленський у цьому ж інтерв’ю заявив, що може зателефонувати російському лідерові Володимиру Путіну, але зараз не робить цього, оскільки “немає предмета для розмови”.
- У листопаді спецпред голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау заявила про відсутність прогресу щодо створення плану дій для врегулювання ситуації на Донбасі.
- Раніше українська сторона підготувала “План спільних кроків” для Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Він містить пропозицію про повне припинення збройного конфлікту та демілітаризацію окупованих територій Донбасу на початку 2021 року, аби провести там місцеві вибори 31 березня 2021 року. Представники російської делегації в Тристоронній контактній групі відкинули цей план і підтримали запропонований бойовиками.