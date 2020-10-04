Президент України Володимир Зеленський провів паралелі між відбудованими мостами в Чернівецькій області та Швейцарією.

Таку заяву глава держави зробив під час спілкування з представниками ЗМІ в рамках робочої поїздки на Буковину.

Зеленський повідомив, що під час візиту в область побачив “рекордну кількість побудованих доріг”, а також два мости.

“Їздили по вашій області. Побачили в принципі рекордну за останні 10 років кількість побудованих доріг, або ж які будуються. Побачили два мости, які обіцяли буковинцям побудувати найближчим часом. Вони важливі з гуманітарної точки зору і повністю здані”, – заявив він.

Після цього Зеленський поділився враженнями від побаченого.

“Я дуже люблю ваш край. І сьогодні поїхав, побачив ці побудовані мости – ну реально Швейцарія. Коли є інфраструктура – все буде. З’явиться бізнес, будуть робочі місця, буде гірськолижний курорт”, – вважає він.

Варто зазначити, що Володимир Зеленський не вперше проводить паралелі між дорожньою інфраструктурою в Україні та Швейцарією. Попередня заява прозвучала за підсумками спільної з президентом Швейцарії Симонеттою Соммаругою поїздки на Донбас.

Зеленський тоді висловив думку, що в нашій країні дороги будують “швидше, ніж у Швейцарії”.

Як відомо, Володимир Зеленський у лютому цього року анонсував з 1 березня старт проєкту “великого будівництва” доріг на території України. Зазначалося, що в 2020 році потрібно “оновити 4 тисячі кілометрів доріг державного значення”, на що передбачено “понад 85 мільярдів гривень”.

У пресслужбі Міністерства фінансів повідомили, що 35 млрд грн на реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг взяли з Фонду боротьби з коронавірусом.

Варто відзначити, що колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповідав в інтерв’ю #Буквам, що нова влада підносить як свої досягнення дороги, побудовані ще при п’ятому президентові Петрові Порошенку. Він також допускав, що фінансові зловживання при будівництві доріг можуть становити 20-30 %.