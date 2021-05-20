Президент України Володимир Зеленський вважає, що зустріч із російським лідером Володимиром Путіним має відбутися або на Донбасі, або на нейтральній території.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції з нагоди двох років своєї каденції.

Глава держави нагадав, що запропонував Путіну зустріч у будь-якому місці українського Донбасу. Натомість очільник РФ запропонував зустрітися в Москві.

“Президент Росії запропонував зустріч у Москві. Але традиційно в таких ситуаціях конфлікту зустрічаються або в одному з місць конфлікту, або на нейтральній території. Скажу відверто, розпочато розмову між Офісом президента України і Російською Федерацією (з приводу зустрічі, – ред.)”, – наголосив Зеленський.

Він також повідомив, що поки не озвучуватиме свою думку про Володимира Путіна, оскільки це може призвести до ескалації збройного конфлікту.

“У мене немає часу думати про президента РФ Володимира Путіна. Я думаю тільки про зустріч у тому чи іншому форматі, яка може наблизити нас до закінчення війни. Тому я дуже обережно ставлюсь до характеристик президента Росії. Бо у мене проста позиція: якщо тими чи іншими словами, просто словами, просто закликами, які ні до чого не призводять, ми будемо збільшувати можливість ескалації, я потім собі це не пробачу. Для мене пріоритет – це закінчити війну. А потім уже поговоримо, що та про кого я відверто думаю”, – заявив Зеленський.

Варто зазначити, що в Кремлі оперативно відреагували на заяву Зеленського про підготовку зустрічі з Путіним.

Там заявили, що наразі дійсно ведуться контакти з підготовки зустрічі президентів РФ і України, але терміни поки не визначено, інформує російське агентство “Інтерфакс”.

“Дійсно, контакти ведуться. З нашого боку мій колега Дмитро Козак бере в них участь. Дійсно, є начерки можливих тем обговорення. Процес йде непросто”, – повідомив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Як відомо, 20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував лідеру РФ Володимиру Путіну зустрітися “у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна”.

У відповідь на це Путін заявив, що готовий прийняти президента України Володимира Зеленського в Москві “в будь-який зручний час”, якщо він хоче обговорити двосторонні відносини.

Згодом стало відомо, що Володимир Зеленський доручив очільнику ОПУ Андрієві Єрмаку організувати його зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

“Я дійсно запропонував – і це чули – зустрітися на Донбасі. Президент РФ підтвердив намір зустрітися. Він запропонував це зробити в Москві. Я вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він зв’язувався з адміністрацією президента Путіна, щоб вони знайшли порозуміння, знайшли терміни та місце, місто, де ми можемо зустрітися”, – заявив тоді Зеленський.

Згодом він назвав Ватикан “ідеальним місцем” для діалогу з Путіним.