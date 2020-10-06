Президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб робити якісь висновки щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, йому потрібні деталі.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю виданню Politico Europe. Повна версія інтерв’ю опублікована на сайті президента.

Як зазначається у скороченій англомовній версії інтерв’ю на сайті Politico, Зеленський досить обережно висловлювався щодо можливої участі Кремля в отруєнні Навального і “здебільшого ухилився від запитання про роль російського лідера в отруєнні опозиціонера”. На думку журналістів, ця обережність пояснюється “чутливістю” становища українського президента, якому ще доведеться вести переговори з Путіним.

Згідно із повною версією інтерв’ю на сайті президента, у Зеленського запитали, чи вважає він на тлі історії з Навальним, що президент РФ Володимир Путін вбиває людей.

У відповідь Зеленський висловив думку, що перш ніж робити якісь висновки, потрібно отримати деталі.

“Весь світ сьогодні дуже уважно стежить за деталями та результатами розслідування трагедії з паном Навальним, які має опублікувати німецька сторона. Ми маємо це побачити. Ми – як суспільство, ви – як журналіст, я – просто як людина, навіть не як президент, – щоб робити ті чи інші висновки щодо пана Навального, нам необхідні деталі. Ми розуміємо, що будь-яка політика, спрямована на такі складні питання, направлена на загрозу людям у цій політиці”, – зазначив Зеленський.

Він також висловив упевненість, що “всі лідери повинні об’єднуватися у висловлюваннях, санкційній політиці і зробити все, щоб не допустити продовження такої трагічної, складної політики”.