Про це очільник держави заявив під час брифінгу у Трускавці за підсумками зустрічі з фракцією “Слуга народу”.

Зеленський твердо переконаний, що його друга та першого помічника хотіли убити:

“Був замах на вбивство. Це 100% інформація. Є багато деталей, які я не маю права, доки іде слідство, розповсюджувати”, – стверджує Володимир Зеленський.

Також, президент впевнений у потенційній успішності слідства:

“Я вважаю, що виконавців знайдуть. Я не можу говорити про замовників, мені складно сказати… Іде слідство. Багато людей викликані, я знаю, багато людей з дуже відомими іменами, з ким із них Сергій спілкувався, когось знав, когось підозрюють. Там багато людей викликано у відповідні правоохоронні органи. Ну.. якусь інформацію я знаю”, – заявив Зеленський.

У Володимира Зеленського також запитали про часті зустрічі Сергія Шефіра з олігархами. Факт зустрічі з Рінатом Ахметовим він підтвердив. Президент сказав, що не знає, коли Шефір зустрічався з іншими олігархами та не знає, чи має право він про це говорити:

“Пан Шефір зустрічався дуже часто з олігархами? Мені це не відомо. З паном Ахметовим він зустрічався, я знаю. У нас було декілька складних моментів, Добропольє, багато енергетичних моментів, багато викликів, багато вугільних проблем, коли щось ми очікували, а щось – недоочікували. Скажімо так, він дійсно зустрічався, це є правда. З іншими – я не знаю, коли він зустрічався. Чи викликали їх – я навіть не знаю чи я маю право про це говорити. Чесно. Мені здається, я не маю права про це говорити”, – заявив очільник держави.

На відео з 50:30.

Нагадаємо, близько 10-ї години ранку в середу, 22 вересня, неподалік від села Лісники, що в Києво-Святошинському районі, обстріляли машину першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило понад 10 куль. Водій отримав поранення.

В Офісі президента вважають обстріл автомобіля Шефіра нічим іншим, ніж замахом на вбивство. Як повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, в ОПУ замах на Шефіра пов’язують із деякими олігархічними та кримінальними угрупованнями, але не конкретизував.

За фактом обстрілу автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб.

Президент України Володимир Зеленський зреагував на обстріл автівки свого першого помічника, заявивши, що “відповідь буде сильною”. Він певен, що замах на його першого помічника та близького друга є “реакцією на реальні зміни в державі”.

Згодом сам Сергій Шефір прокоментував інцидент, заявивши, що не розуміє причин. На його думку, замах було скоєно з метою залякування найвищого ешелону влади. Він також пояснив, що їздив службовим неброньованим авто студії “Квартал”, інколи сам керував автівкою, охорони у нього не було, але тепер “примусять узяти”.