Президент України Володимир Зеленський відреагував на кримінальне провадження, фігурантом якого є заступник голови його Офісу Олег Татаров.

Відповідний коментар глава держави дав в інтерв’ю виданню “Фокус”.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він Татарова корупціонером, Зеленський заявив, що “не може робити такі висновки”.

“Я навіть не можу робити такі висновки! Кримінальна справа стосується 2017 року. Я не був тоді президентом, він не працював в Офісі. Тому фрази “за часів Зеленського знову корупція” – нечесні. Це завдає ран, це позначається на мені особисто. Йдеться не про рейтинг і не про імідж”, – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, як тільки з’явилися новини про Татарова, він викликав главу свого Офісу Андрія Єрмака і сказав: “Якщо історія хоча б жодним словом повʼязана з його роботою тут, попроси людину піти”.

“Потім ми дізнаємося, що йдеться про 2017-й. Виявляється, всіх людей у цій справі відпустили”, – додав президент.

Зеленський уточнив, що Татаров повинен довести, що “ні в чому не винен”.

“З цього тижня Татарова ми усунули від справ НАБУ, прокуратури. Всі ці повноваження передали Андрію Смирнову (заступник голови ОПУ, – ред.). Це конфлікт інтересів. Тому ми сказали, щоб Татаров йшов і доводив, що він ні в чому не винен”, – наголосив Зеленський.

Він запевнив, що випадків корупції в своєму Офісі “за півтора року поки не бачив”.

“Хочу наголосити: якщо ті, хто працює зі мною, будуть запідозрені в корупції, ці люди будуть звільнені. І я таких прикладів у себе в Офісі за півтора року поки не бачив”, – повідомив Зеленський.

Що інкримінують Татарову

Про підозру Олегу Татарову повідомили 18 грудня.

Йому інкримінують надання неправомірної вигоди групою осіб за забезпечення видачі невірогідного письмового висновку судового експерта (ч. 3 ст. 369 КК України).

Йдеться про розслідування, в рамках якого керівництво Нацгвардії звинуватили в оборудці з обміну нерухомості в Печерському районі Києва на нерухомість у житловому кварталі, розташованому на околиці столиці.

НАБУ оцінило збитки від зміни локації квартир в 81 мільйон гривень.

Раніше НАБУ в рамках цього розслідування повідомило про підозру екскомандувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, директору компанії “Укрбуд” Олегу Майбороді та незалежному оцінювачу Алісі Гринчук.

Підозру отримав і колишній нардеп та екс-президент корпорації “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась.

Заступнику керівника ОПУ Татарову інкримінують те, що він, будучи раніше топ-посадовцем “УкрБуду”, “причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта” у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії.