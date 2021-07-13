Про це Зеленський заявив на форумі “Україна 30”.

За словами президента України, російська мова не є власністю Росії. А питання мови в Україні – є суто політичним питанням.

Щодо статті Путіна про “єдиний народ”, то Зеленський зазначив, що цю статтю він ретельно проаналізує.

“Ми обов’язково проаналізуємо цю статтю, як тільки я знайду час, детально почитаємо. Якщо потрібно, щоб ця стаття знайшла відповідь … Вона ж нібито написана і українською, значить треба, щоб ми щось відповіли, подумаємо”, – заявив Зеленський.

“Якщо президент Російської Федерації почав писати українською мовою, то, я вважаю, що ми все правильно робимо… В мене не було часу прочитати цю статтю, але те, що я прочитав, я зрозумів, що президент Російської Федерації витратив багато часу. Там багато архівної роботи. Я можу тільки позаздрити, що стільки часу президент такої великої держави може собі дозволити витратити на такий об’єм роботи… Що стосується цього часу, я думаю, що ми постійно говоримо про нашу зустріч, і на зустріч президентів України і РФ часу щось не вистачає. Я просто не знав, на що він витрачає цей час, і зараз я бачу результат”, – заявив Зеленський.

Президент України вважає, що деякі речі, про які Путін написав, можна було б разом проговорити.

“Напевно, я б надав йому багато матеріалу, яким також можна скористатися в іншій статті, в майбутній”, – заявив Володимир Зеленський.