Про це він розповів в інтерв’ю “Axios on HBO”.
“Є декілька емоцій з приводу світової вакцинації. Те, що Україна не є рівноправним членом Європейського союзу чи світу в плані термінів вакцинації. Ми не є в пріоритеті країн світу, які отримують вакцини, як всі інші. Країни ЄС, з якими у нас прекрасні відносини, я говорив з їхніми лідерами, і вони сказали, що допоможуть. Потрохи, з своїх поставок вакцини. Це буде складно пояснити їхньому народу, я розумію. Але вони будуть трішечки нам якось віддавати. Це дуже неприємно – відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою”, – сказав президент.
- Раніше заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що українці зможуть купувати вакцини проти коронавірусу COVID-19 в аптеках не раніше другого півріччя 2021 року.