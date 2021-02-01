Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація з отриманням вакцин від коронавируса демонструє, що Україна не є рівноправним партнером для країн Європи і світу.

Про це він розповів в інтерв’ю “Axios on HBO”.

“Є декілька емоцій з приводу світової вакцинації. Те, що Україна не є рівноправним членом Європейського союзу чи світу в плані термінів вакцинації. Ми не є в пріоритеті країн світу, які отримують вакцини, як всі інші. Країни ЄС, з якими у нас прекрасні відносини, я говорив з їхніми лідерами, і вони сказали, що допоможуть. Потрохи, з своїх поставок вакцини. Це буде складно пояснити їхньому народу, я розумію. Але вони будуть трішечки нам якось віддавати. Це дуже неприємно – відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою”, – сказав президент.