Зеленський про зустріч з Путіним: «У мене було відчуття, що він мене почув»

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам британського видання The Guardian розповів, що після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним "у нього було відчуття, що він його почув".

Про це йдеться в матеріалі видання.

У статті зазначається, що Путін і Зеленський вперше зустрілися віч-на-віч в грудні на саміті в Парижі разом з президентом Франції Еммануелем Макрона і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

В основному вони дотримувалися технічних деталей давно ігнорованих Мінських домовленостей, але, за словами Зеленського, “було кілька емоційних моментів”: коли Путін скаржився на радикальних українських націоналістів, він відповідав тим, що в Росії теж є радикали.

“Я думаю, що він почув мене. У мене було це почуття. Сподіваюся, це не помилкове відчуття. Переговори дали скромні результати: обмін полоненими, угода про відведення військ і невиконання угоди про припинення вогню, в результаті чого один солдат був убитий, а кілька отримали поранення в результаті бою в останні тижні”, – цитують журналісти президента України.

Малоймовірно, що Путін погодиться на будь-яку мирну угоду, хоча б віддалено прийнятну для українського суспільства, але Зеленський має намір “рухатися швидко”.

“Час іде. Уряд може витратити один рік на весь договір. Тоді це повинно бути реалізовано. Більше не можна. Якщо це триває довше, нам потрібно змінити формат і вибрати іншу стратегію”, – говорить він.

При цьому, Зеленський відмовився говорити, якою може бути запасна стратегія.