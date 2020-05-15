Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо продовження заборони російських сайтів і соціальних мереж.

Відповідний указ №184/2020 опублікований на сайті Глави держави.

Як повідомлялося раніше, парламент рекомендував Раді нацбезпеки і оборони України продовжити терміни застосування санкцій проти російських соціальних мереж. РНБО ухвалила рішення продовжити заборону російських соцмереж і сайтів.

У четвер, 14 травня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого ввів в силу дію зазначене рішення РНБО.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року “Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (додається). […] Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування”, — йдеться в указі.

Як відомо, в травні 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. У списку юридичних осіб, зокрема, значаться компанії “Яндекс” і “Яндекс.Україна”.

Крім того, українські Інтернет-провайдери заборонили доступ користувачів до соцмереж “ВКонтакте” і “Однокласники”, а також до сервісу Mail.ru. Заборона була введена на три роки.