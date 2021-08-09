Президент України Володимир Зеленський призначив генералів та офіцерів на керівні посади у Збройних Силах України.

Про це повідомили у пресслужбі президента.

У понеділок, 9 серпня, Зеленський представив новопризначених командувачів. Указами президента на посади призначено:

генерал-майора Миколу Олещука — командувачем Повітряних Сил;

полковника Максима Миргородського — командувачем Десантно-штурмових військ;

генерал-майора Андрія Ковальчука — командувачем оперативного командування “Південь”;

генерал-майора Олега Мікаца — командувачем оперативного командування “Схід”;

полковника Сергія Літвінова — командувачем оперативного командування “Захід”;

полковника Володимира Коваля — заступником начальника Генерального штабу.

Що відомо про нових командувачів?

Максим Миргородський був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він – перший учасник війни на сході України, який став повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

Андрій Ковальчук має звання Героя України. Під час активних боїв на Донбасі командував 80-ю аеромобільною бригадою. Учасник оборони Луганського аеропорту, двічі поранений. Нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького.

Олег Мікац — перший український генерал, який ніколи не служив в радянській армії. З вересня 2014 року керував обороною Донецького аеропорту. Був командувачем сил оперативно-тактичного угруповання “Луганськ” (переформовано на “Північ”).

Сергій Літвінов — командир 17-ї окремої танкової бригади (2015—2017), заступник командувача ОК “Північ” (з 2017). Нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Микола Олещук брав участь у проведенні АТО, а потім залучався до сил та засобів операції Об’єднаних Сил на території Донецької та Луганської областей. Нагороджений відзнаками Міністерства оборони України, зокрема медалями “За зразкову службу” та “За зміцнення обороноздатності”. Був першим заступником командувача Повітряного командування “Схід”.