Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 18 червня 2021 року "Про введення санкцій". У списку опинилися представники ЗМІ та підприємств так званих "ДНР" і "ЛНР", а також їх бойові підрозділи.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Так, під українськими санкціями опинилися керівник і головний редактор інформагентства “Луганськ” Максим Чаленко, власник сайту “Луг24” Микита Мотунов, глава онлайн-ресурсу “Дике поле” Олександр Патаман та інші.

Водночас санкції накладено на десятки підприємств і бойові підрозділи “Л / ДНР”. Серед них батальйон “Зоря “(Луганськ), артилерійська бригада “Кальмус”, “Козача Національна гвардія”, громадський рух “Новоросія”, бригада “Призрак”, батальйони “Сомалі” і “Спарта”.

Під обмеження потрапили фонди бойовиків. Зокрема Фонд допомоги біженцям, співгромадянам і російськомовному населенню “Своїх не лишаємо”.

Санкції охоплюють блокування активів, припинення торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та решту передбачених законом обмежень. Обмеження запроваджено на три роки.

Нагадаємо, вперше санкції були введені у вересні 2015 року указом президента України Петро Порошенко.