Президент України Володимир Зеленський був відсутній в залі, коли настала його черга виступати на заході щодо скорочення викидів метану під час кліматичної конференції СOP26 у Глазго.

Про це повідомляють #Букви.

У вівторок, 2 листопада, на COP26 у Глазго, Велика Британія, було презентовано Глобальне зобов’язання щодо метану.

На заході високого рівня “Запуск глобального зобов’язання з метану” були присутні, зокрема, президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Вони виступали в першій групі.

Модерував сесію колишній держсекретар США, а нині спецпредставника президента з питань клімату Джон Керрі.

Коли мала виступати друга, з’ясувалося, що деяких учасників немає в залі.

“Тож…. Президент Зеленський? Я не бачу президента”, — сказав Керрі.

Він також перелічив інших лідерів держав, які мали виступати, але були відсутні.

Згодом Керрі знову шукав Зеленського поглядом, але не побачив його.

“Дайте мені… Я маю спершу…”, — сказав Керрі і подивися на папери перед собою. “Я не бачу президента Зеленського тут”, — продовжив він, дивлячись в зал.

Після цього інциденту Керрі запросив до виступу інших учасників. До кінця сесії Зеленський так і не піднявся на сцену. Причини його відсутності невідомі.