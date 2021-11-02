Про це повідомляють #Букви.
У вівторок, 2 листопада, на COP26 у Глазго, Велика Британія, було презентовано Глобальне зобов’язання щодо метану.
На заході високого рівня “Запуск глобального зобов’язання з метану” були присутні, зокрема, президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Вони виступали в першій групі.
Модерував сесію колишній держсекретар США, а нині спецпредставника президента з питань клімату Джон Керрі.
Коли мала виступати друга, з’ясувалося, що деяких учасників немає в залі.
“Тож…. Президент Зеленський? Я не бачу президента”, — сказав Керрі.
Він також перелічив інших лідерів держав, які мали виступати, але були відсутні.
Згодом Керрі знову шукав Зеленського поглядом, але не побачив його.
“Дайте мені… Я маю спершу…”, — сказав Керрі і подивися на папери перед собою.
“Я не бачу президента Зеленського тут”, — продовжив він, дивлячись в зал.
Після цього інциденту Керрі запросив до виступу інших учасників. До кінця сесії Зеленський так і не піднявся на сцену. Причини його відсутності невідомі.
Оригінал pic.twitter.com/WSiqonK8wX
— Букви (@Bykvu) November 2, 2021
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом США Джо Байденом на полях кліматичного саміту у Глазго.
- Президент США Джо Байден на конференції щодо боротьби з кліматичними змінами, що триває у Глазго (Шотландія, Сполучене Королівство), презентував план скорочення викидів метану.