Офіс Президента Володимира Зеленського програв апеляцію щодо скасування указу про призначення Володимира Горковенка членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Про це сам Горковенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Велика Палата Верховного Суду розглянула мою апеляційну скаргу та апеляцію президента Володимира Зеленського на рішення Верховного Суду від 19 грудня 2019, яким було встановлено, що президент порушив закон, звільнивши мене шляхом скасування указу про призначення. По факту цю апеляцію президент програв. Судді залишили без задоволення апеляційну скаргу Володимира Зеленського”, – йдеться в повідомленні.

За словами Горковенка, Офіс Президента доводив, що його звільнення у неприродній спосіб є законним.

“Це означає, що вчора набрало законної сили рішення, яким визнано протиправним та скасовано Указ Президента від 24.05.2019 №323/2019 “Про скасування Указу Президента України від 04 травня 2019 року №187 “Про призначення В. Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення”, – пояснив він.

Горковенко також зазначив, що його апеляційну скаргу задоволено частково.

“Серед іншого визнано, що мене слід вважати саме звільненим з роботи з посади члена Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. У такий спосіб Велика Палата Верховного Суду визнала, що “скасування призначення” насправді є звільненням. Це важливо у світлі останніх рішень президента Зеленського, якими він “скасовував призначення” осіб, яких за законом не мав права звільняти. Зокрема, судді Конституційного суду”, – наголосив він.

Крім того, суд стягнув з Офісу Президента на користь Горковенка 1921 грн. судових витрат.

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Як повідомлялося, 4 травня 2019 року тодішній президент України Петро Порошенко своїм указом звільнив члена Нацради з телерадіомовлення Юрія Артеменка і призначив на його місце Володимира Горковенка.