Зеленський проігнорував запити від світових ЗМІ щодо Pandora Papers

За кілька тижнів до виходу фільму-розслідування "Офшор 95: таємниці бізнесу президента Зеленського" про офшорний бізнес очільника держави Володимира Зеленського та його оточення низка світових ЗМІ надіслали до Офісу президента запити з питаннями щодо компаній, які згадуються у цьому фільмі. Проте жодної відповіді від ОПУ не надійшло.

Про це в інтерв’ю “Детектор медіа” розповіла керівниця “Слідства.інфо” Анна Бабінець.

Нагадаємо, що фільм від “Слідства.інфо” став частиною масштабного міжнародного проєкту Pandora Papers — глобального витоку документів про офшорні компанії та корупцію, над яким працювала міжнародна мережа журналістів The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Володимир Зеленський не відреагував на фільм. Натомість радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що у фільмі “не було нічого нового”.

За словами Анни Бабінець, за кілька тижнів до публікації “Слідство.інфо”, OCCRP (Проєкт з розслідування корупції та організованої злочинності), ICIJ, видання The Washington Post, The Guardian, Suddeutsche Zeitung, агентство BBC та інші медіа подавали детальні запити напряму президенту в ОПУ, очільнику СБУ Івану Баканову та іншим.

“Три сторінки! Це не було із серії “хочемо з вами інтерв’ю, не скажемо, про що”. Ми раніше таких детальних запитів не подавали”, – зазначила Анна Бабінець.

“Коли йшлося про Порошенка, було десь півтори сторінки, 8 чи 10 запитань. Це правило цих проєктів: давати детальні питання, щоб у сторони була можливість підготуватися та відповісти. З цих трьох сторінок запитань до Зеленського було зрозуміло, про що буде історія. І те, що ні юристи, ні сам президент, ні люди, які були залучені в роботу “Кварталу 95″, не відповіли на них, для мене дивно. Вони знали, що це міжнародна історія”, – зазначила Анна Бабінець.

Вона також розповіла, що журналісти з британського видання The Guardian поцікавилися у “Слідства.інфо”, чому від ОПУ немає жодної реакції.

“Так а що? Де реакція?”. Нема реакції. Здається, вони вирішили, що краще не коментувати, але це не найкраще рішення, воно додає ще більше питань. Мені здається, що частину опублікованого можна пояснити”, – сказала керівниця “Слідства.інфо”.

Розслідування Pandora Papers

Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів рік досліджував глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних отримав назву Pandora Papers. В роботі над ним брали участь 600 журналістів з усіх куточків світу. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу Pandora Papers.

Журналісти “Слідство.Інфо” заявили, що знайшли в документах підтвердження того, що у 2012 році “кварталівці” зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В серці цієї мережі містилася фірма Maltex Multicapital Corp.

Згідно з документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного “кварталівця” – сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

Номінальним власником центру мережі була компанія Davegra Limited. Тоді вона належала очільнику Служби безпеки України Івану Баканову. Він підписав так звану “трастову декларацію” – документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії. За словами експерта, це було зроблено, аби приховати реального — Володимира Зеленського та його партнерів.

Документи, датовані березнем 2019 року (перед першим туром президентських виборів) також свідчать, що офшор Зеленських мав отримувати від Maltex Multicapital дивіденди після того, як компанія вийшла зі складу акціонерів, передавши свою частку Сергію Шефіру. Сергій Шефір та Володимир Зеленський не відповіли на прохання прокоментувати ситуацію з виплатою дивідендів.

Йдеться про компанію Film Heritage. Цю компанію можна знайти в декларації Зеленського за 2017 рік (як кандидата на посаду президента), за 2019 та 2020 роки (позначена як власність дружини, Олени Зеленської).

Утім Maltex Multicapital, про яку пише Ар’єв, не фігурує в жодній декларації президента. Так само немає згадок про отримання дивідендів.