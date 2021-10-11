#PandoraPapers Live
16:23 Повертаємося в офіси: бренд Miu Miu продемонстрував свою нову колекцію
15:38 Зеленський проігнорував запити від світових ЗМІ щодо Pandora Papers
13:37 У Канаді метеорит пройшов крізь дах і упав на подушку за кілька сантиметрів від голови жінки
12:05 Instagram анонсував функцію «зробити перерву» задля психічного здоров’я підлітків
11:22 У Польщі пройшли масові протести на тлі побоювань виходу з ЄС
10:40 У Південній Каліфорнії після розливу нафти знову відкрили пляж для відвідувачів
10:00 При МВС з’явився Офіс із захисту бізнесу: чим він займатиметься
09:10 Сідней святкує кінець 107-денного жорсткого карантину, – фото
08:29 В Україні за минулу добу зафіксовано 8832 нові випадки COVID-19
08:09 Афіша 11-17 жовтня. Події в Києві, які не можна пропустити
07:40 11 жовтня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:21 Сонячно та до +17°C: якою буде погода в Україні 11 жовтня
01:07 Реванш між Усиком і Джошуа підвердився: коли він відбудеться?
00:43 Збірна Франції стала переможницею Ліги націй
00:23 У Дубаї поліція вилучила 500 кг кокаїну
00:04 Без визнання Талібану: США погодилися надати гуманітарну допомогу Афганістану

10 жовтня

23:47 Петиція про заборону в Україні концертів артистів із РФ уже набрала необхідні 25 тисяч
23:26 «Через відмову від їжі Саакашвілі може померти», – особистий лікар ув’язненого
23:07 Авіакомпанія British Airways просить замість «леді й джентльмени» використовувати гендерно-нейтральні звернення
22:38 Донька Зеленського не хоче, що він ішов на другий термін
21:52 Зеленський став на рейки Антимайдану і хоче приховати свої злочини, – Порошенко
21:44 Людство пройшло майже 60% шляху до завершення пандемії, – ВООЗ
20:42 Стало відомо, коли вступить на посаду новий канцлер Австрії
20:01 Для охорони маєтку Зеленського від учасників акції протесту стягнули кілька сотень поліціянтів
19:55 У Болгарії заарештували росіянина, який викрав документи збройного заводу
19:47 Обвал кратера та величезні брили лави, – виверження на Канарах триває
18:13 Телефон ветерана АТО, який приїхав під будинок Порошенка, атакували спамери
17:55 Уряд США поновив міграційну лотерею Green Card, триває реєстрація на 2023 рік
16:45 Одному з учасників акції під будинком Порошенка виписали протокол
16:19 Президента Чехії госпіталізували до реанімації
15:59 Тайвань не змусять схилятися перед Китаєм, – президентка Цай
15:58 Каліфорнія першою в США зобов’язала дитячі магазини продавати гендерно-нейтральні іграшки
15:20 У серіалі Amazon по мотивах «Володаря перснів» з’являться гобіти різних рас

Зеленський проігнорував запити від світових ЗМІ щодо Pandora Papers

За кілька тижнів до виходу фільму-розслідування "Офшор 95: таємниці бізнесу президента Зеленського" про офшорний бізнес очільника держави Володимира Зеленського та його оточення низка світових ЗМІ надіслали до Офісу президента запити з питаннями щодо компаній, які згадуються у цьому фільмі. Проте жодної відповіді від ОПУ не надійшло.

Понеділок, 11 жовтня 2021, 15:38

Про це в інтерв’ю “Детектор медіа” розповіла керівниця “Слідства.інфо” Анна Бабінець.

Нагадаємо, що фільм від “Слідства.інфо” став частиною масштабного міжнародного проєкту Pandora Papers — глобального витоку документів про офшорні компанії та корупцію, над яким працювала міжнародна мережа журналістів The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Володимир Зеленський не відреагував на фільм. Натомість радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що у фільмі “не було нічого нового”.

За словами Анни Бабінець, за кілька тижнів до публікації “Слідство.інфо”, OCCRP (Проєкт з розслідування корупції та організованої злочинності), ICIJ, видання The Washington Post, The Guardian, Suddeutsche Zeitung, агентство BBC та інші медіа подавали детальні запити напряму президенту в ОПУ, очільнику СБУ Івану Баканову та іншим.

Читайте також:

Незадекларовані офшори: нардеп просить Зеленського та Баканова надати пояснення

“Три сторінки! Це не було із серії “хочемо з вами інтерв’ю, не скажемо, про що”. Ми раніше таких детальних запитів не подавали”, – зазначила Анна Бабінець.

“Коли йшлося про Порошенка, було десь півтори сторінки, 8 чи 10 запитань. Це правило цих проєктів: давати детальні питання, щоб у сторони була можливість підготуватися та відповісти. З цих трьох сторінок запитань до Зеленського було зрозуміло, про що буде історія. І те, що ні юристи, ні сам президент, ні люди, які були залучені в роботу “Кварталу 95″, не відповіли на них, для мене дивно. Вони знали, що це міжнародна історія”, – зазначила Анна Бабінець.

Вона також розповіла, що журналісти з британського видання The Guardian поцікавилися у “Слідства.інфо”, чому від ОПУ немає жодної реакції.

“Так а що? Де реакція?”. Нема реакції. Здається, вони вирішили, що краще не коментувати, але це не найкраще рішення, воно додає ще більше питань. Мені здається, що частину опублікованого можна пояснити”, – сказала керівниця “Слідства.інфо”.

Читайте також:

Фільм-розслідування про офшори Зеленського набрав понад 1 млн переглядів на Youtube

Розслідування Pandora Papers

Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів рік досліджував глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних отримав назву Pandora Papers. В роботі над ним брали участь 600 журналістів з усіх куточків світу. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу Pandora Papers.

Журналісти “Слідство.Інфо” заявили, що знайшли в документах підтвердження того, що у 2012 році “кварталівці” зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В серці цієї мережі містилася фірма Maltex Multicapital Corp.

Згідно з документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного “кварталівця” – сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

Номінальним власником центру мережі була компанія Davegra Limited. Тоді вона належала очільнику Служби безпеки України Івану Баканову. Він підписав так звану “трастову декларацію” – документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії. За словами експерта, це було зроблено, аби приховати реального — Володимира Зеленського та його партнерів.

Документи, датовані березнем 2019 року (перед першим туром президентських виборів) також свідчать, що офшор Зеленських мав отримувати від Maltex Multicapital дивіденди після того, як компанія вийшла зі складу акціонерів, передавши свою частку Сергію Шефіру. Сергій Шефір та Володимир Зеленський не відповіли на прохання прокоментувати ситуацію з виплатою дивідендів.

Йдеться про компанію Film Heritage. Цю компанію можна знайти в декларації Зеленського за 2017 рік (як кандидата на посаду президента), за 2019 та 2020 роки (позначена як власність дружини, Олени Зеленської).

Утім Maltex Multicapital, про яку пише Ар’єв, не фігурує в жодній декларації президента. Так само немає згадок про отримання дивідендів.

  • Раніше повідомляли, що президент України Володимир Зеленський та його оточення могли бути причетними до переказів 40 млн доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
  • Національне антикорупційне агентство України (НАБУ) розпочало дослідження усіх фінансових транзакцій “ПриватБанку” в рамках масштабного міжнародного скандалу Pandora Papers.
  • За словами генпрокурорки Ірина Венедіктова, інформація щодо “ПриватБанку” з фільму “Слідства.Інфо” про офшорні компанії та відмивання коштів давно відома слідству.
  • Українські засоби масової інформації не надто активно висвітлювали міжнародний скандал Pandora Papers, в якому, зокрема, фігурують президент Володимир Зеленський та олігарх Ігор Коломойський.
Теги: Володимир Зеленський, Pandora Papers, розслідування, офшор

Читати #Букви у Telegram і у Facebook