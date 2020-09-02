Про це він сказав на брифінгу у Харкові.

Зеленський назвав Лероса “хабарником” і “зрадником”.

“У мене немає ніяких наказів. У мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни й мені все одно, з якої вони партії. Я досить відповів? “, – відповів Зеленський на питання про те, чи віддав він наказ пропрезидентській фракції “Слуга народу” виключити з її складу Лероса.

Народний депутат Гео Лерос уже відреагував на слова Зеленського.

“Пане президенте, я ніколи не був чиновником, не клоун з 95 кварталу та не “ларьочний” рєшала, мені хабарів не дають. Ви всіх оббріхуєте як бабця, ця звичка у вас збереглася ще з часів служби пропагандистом олігархів. Я направлю заяву про злочин, розкажете слідчим, де й у кого я взяв хабар. Ви краще обережніше складайте гроші депутатам у конверти, щоб ненароком на них не було написано ДТЕК”, – зазначив нардеп.

Лерос також наголосив: “щодо зрадника, запам’ятайте мої слова: ваш слід в історії – це матеріали справи про державну зраду”.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков оголосив про виключення народного депутата Гео Лероса із фракції “Слуги народу”.

Варто зазначити, що напередодні в “Слузі народу” заявили, що прийняли рішення виключити Лероса з фракції за підсумками збору підписів.

Виключення з фракції відбулося після того, як Лерос, виступаючи з трибуни ВР, різко розкритикував президента України Володимира Зеленського, звинувативши його в порушенні обіцянок, і назвав його “порожнім місцем в історії”.

Сам Лерос повідомляв, що Зеленський після його промови “наказав Арахамії (голові фракції “Слуги народу”, – ред.) негайно зібрати підписи” про виключення з фракції “СН”.