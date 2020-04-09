Про це йшлося на традиційній нараді щодо боротьби з коронавірусом.
На нараді обговорювали те, що, навіть отримавши сучасні апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), лікарі в регіонах часто не вміють ними користуватися. Тому потрібно організувати навчання медиків.
“Потрібно організувати онлайн-уроки. Тоді можна навчити лікарів у областях дуже швидко”, – зазначив Президент.
Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вже невдовзі запрацює інформаційно-консультаційний центр для консультацій лікарів у онлайн-режимі.
- В Україні станом на ранок 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 224 нові випадки.
- Показник летальності від коронавірусу в Україні становить 3,1 %. Це істотно менше, ніж, наприклад, в Італії чи Іспанії.