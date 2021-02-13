Президент України Володимир Зеленський ініціював подання кількох законопроєктів стосовно функціонування судової системи. Один із них покликаний скоротити повноваження Окружного адміністративного суду Києва.

Про це поінформували в пресслужбі Офісу президента України.

Зазначається, що розпочати опрацювання зазначених законопроєктів Верховна Рада зможе вже наступного тижня, з 15 лютого.

“Голосування парламенту за ці документи посилить принцип верховенства права та активізує трансформацію українських судів в інтересах народу. Як наслідок, суспільство відчує справедливість від роботи судів в Україні”, – запевнили в ОПУ.

Перший законопроєкт передбачає, що “всі судові спори, у яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів та будь-якого іншого суб’єкта владних повноважень”, розглядатиме не ОАСК, а Верховний Суд як суд першої інстанції. А судом апеляційної інстанції у таких спорах буде Велика Палата Верховного Суду.

За задумом Зеленського, це має унеможливити маніпуляції з оскарженням рішень органів влади в ОАСК.

“Таке врегулювання підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції унеможливить будь-які маніпуляції з рішеннями суб’єктів владних повноважень, які раніше могли провокуватися через оскарження в ОАСК”, – наголосили в ОПУ.

Другий законопроєкт передбачає обов’язкову перевірку на доброчесність чинних та майбутніх членів Вищої ради правосуддя. Крім того, документ має врегулювати “питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів як постійного структурного підрозділу секретаріату ВРП”.

Третім законопроєктом вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення й запроваджується відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Зеленський наполягає на швидкому розгляді цих законопроєктів.

Варто зазначити, що лише останнім часом Окружний адміністративний суд Києва виніс ряд гучних рішень: зокрема, скасував постанову про нову редакцію “Українського правопису”, а також скасував рішення про перейменування Московського проспекту в столиці на честь Степана Бандери.

Справа ОАСК

17 липня минулого року детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.

Згодом стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові суду (ним в січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка), а також ще шести особам.

Загалом у рамках кримінального провадження, за яким було проведено обшуки в Окружному адміністративному суді міста Києва, НАБУ оголосило 12 підозр.

Національне антикорупційне бюро розсекретило матеріали слідчих дій і деталі злочинів, в яких підозрюється голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще 11 осіб. #Букви розповідали про це у деталях.

11 серпня цього року НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і ще 6 фігурантів “справи ОАСК”. Крім Вовка, у розшук оголосили чотирьох суддів ОАСК (Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова) та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Миколу Сіроша, Сергія Остапця).

12 серпня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває в Україні та готовий прийти на допит.