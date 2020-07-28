Про це голова держави написав на своїй публічній сторінці у Facebook.

“В цей день у храмах нашої країни здійснюються урочисті молитовні заходи. Я хочу звернутися до всіх глав церков і релігійних організацій, незалежно від конфесії. Звернутися з проханням не як Президент, а як людина. З проханням помолитися за мир на українській землі. За таку бажану тишу та повне припинення вогню на Донбасі. За те, щоб наші люди перестали гинути та отримувати важкі поранення. За те, щоб жахіття війни для України нарешті скінчилися. За те, щоб настав довгоочікуваний мир”, – написав він.

Президент підкреслив, що спільна молитва за Україну і Божу допомогу сьогодні дуже потрібна для мирного майбутнього.