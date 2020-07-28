Про це голова держави написав на своїй публічній сторінці у Facebook.
“В цей день у храмах нашої країни здійснюються урочисті молитовні заходи. Я хочу звернутися до всіх глав церков і релігійних організацій, незалежно від конфесії. Звернутися з проханням не як Президент, а як людина. З проханням помолитися за мир на українській землі. За таку бажану тишу та повне припинення вогню на Донбасі. За те, щоб наші люди перестали гинути та отримувати важкі поранення. За те, щоб жахіття війни для України нарешті скінчилися. За те, щоб настав довгоочікуваний мир”, – написав він.
Президент підкреслив, що спільна молитва за Україну і Божу допомогу сьогодні дуже потрібна для мирного майбутнього.
“Ми завжди звертаємося до Бога, коли нам важко чи страшно. Іноді забуваємо дякувати, коли у нас все добре. Завжди просимо захищати наших батьків і дітей, оберігати коханих та близьких. І все це не обов’язково робити показово. Я впевнений: для того щоб Бог почув нас, потрібна не гучність, а щирість”, – вважає Зеленський.
На думку голови держави, українці не можуть нехтувати християнськими цінностями, які повинні панувати у словах та у вчинках.
“Боже великий, єдиний, нам Україну храни!”, – звернувся він.
- Раніше повідомлялося, що на Донбасі вводиться режим припинення вогню. Повне припинення бойових дій почалося з 00:01 понеділка, 27 липня.
- Проте вже через 20 хв бойовики на Донбасі порушили режим перемир’я.