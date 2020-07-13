Президент України Володимир Зеленський просить депутатів Верховної Ради зібратися на ще одне позачергове засідання.

Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.

Ще одне засідання відбудеться одразу ж після закінчення першого сьогоднішнього позачергового засідання.

Уточнюється, що на другому позачерговому засіданні народні депутати розглядатимуть законопроект про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

В Офісі Президента зазначили, що терміновість прийняття цього законопроєкту викликана кількістю порушень і важких ДТП, викликаних водіями в стані алкогольного сп’яніння, легкістю уникнення ними відповідальності.