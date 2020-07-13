Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.
Ще одне засідання відбудеться одразу ж після закінчення першого сьогоднішнього позачергового засідання.
Уточнюється, що на другому позачерговому засіданні народні депутати розглядатимуть законопроект про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
В Офісі Президента зазначили, що терміновість прийняття цього законопроєкту викликана кількістю порушень і важких ДТП, викликаних водіями в стані алкогольного сп’яніння, легкістю уникнення ними відповідальності.
- Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі столиці, на Столичному шосе сталася аварія, в якій загинула майже вся родина.