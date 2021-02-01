Консулом став Олег Белавенцев, якого у 2019 році Святошинський районний суд Києва засудив до 13 років ув’язнення за посягання на територіальну цілісність України. Він був одним з активних учасників анексії Криму.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна може запровадити санкції проти Нікарагуа.