Проєкт документу опублікований на сайті Верховної Ради.
Згідно з проєктом постанови, президент просить парламент затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони “Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до республіки Нікарагуа”, введене в дію його указом №41/2021 від 1 лютого.
Зараз відповідний указ на сайті Глави держави відсутній.
Нагадаємо, раніше у Криму було призначено почесного консула Нікарагуа. Тоді МЗС України направило ноту протесту.
Консулом став Олег Белавенцев, якого у 2019 році Святошинський районний суд Києва засудив до 13 років ув’язнення за посягання на територіальну цілісність України. Він був одним з активних учасників анексії Криму.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна може запровадити санкції проти Нікарагуа.