Президент України Володимир Зеленський проти продовження карантинних обмежень більше, ніж на один місяць.

Про це повідомила прес–служба Офісу президента.

На думку Зеленського, в питанні карантину органам влади слід діяти на підставі того, як буде надалі розвиватися ситуація з коронавірусом.

“Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не більше“, – заявив президент.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоровʼя готує проєкт постанови, яким адаптивний карантин продовжать ще щонайменше на місяць.