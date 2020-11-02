Народний депутат України і співголова "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко заявила, що президент Володимир Зеленський провалив іспит на проведення чесних місцевих виборів, а "всенародне опитування" грало на користь партії "Слуга народу".

Про це вона сказала під час погоджувальної ради.

Зокрема, вона нагадала, що за вісім днів так і не оприлюднено офіційні результати місцевих виборів.

“Вісім днів тому відбулися місцеві вибори і досі не оголошені їх офіційні результати. А на виборчих дільницях в ДВК відбувається масові фальсифікації під так званим уточненням голосів. Зеленський провалив іспит на проведення чесних виборів, що зафіксувала і БДІПЛ ОБСЄ, коли вказало, що псевдоопитування, оплачене з незрозумілих коштів, грало на результат однієї з партій – це “Слуги народу”, – сказала Геращенко.

Також нардеп зазначила, що “Європейська Солідарність” – єдина парламентська партія, яка увійшла до всіх обласних рад і місцевих рад обласних центрів як відповідальна, державницька політична сила.