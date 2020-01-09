Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном про співробітництво держав після Brexit.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

“Володимир Зеленський і Борис Джонсон також домовилися прискорити підготовку нової Угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і партнерство між Україною і Великобританією в контексті очікуваного виходу цієї країни з ЄС”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що вихід Британії з Європейського Союзу запланований на 31 січня 2020 року.

“Нова угода між Україною і Великобританією розширить наше економічне співробітництво і зміцнить стратегічний характер партнерства”, – сказав Зеленський.

Крім того, Президент України подякував Джонсону за підтримку суверенітету і територіальної цілісності.

У свою чергу Борис Джонсон підтвердив партнерство України і Великобританії в сфері безпеки і запросив Зеленського приїхати з візитом до Лондону.

Також прем’єр-міністр Великобританії висловив свої співчуття з приводу авіакатастрофи Боїнга МАУ в Ірані.