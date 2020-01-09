Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.
“Володимир Зеленський і Борис Джонсон також домовилися прискорити підготовку нової Угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і партнерство між Україною і Великобританією в контексті очікуваного виходу цієї країни з ЄС”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що вихід Британії з Європейського Союзу запланований на 31 січня 2020 року.
“Нова угода між Україною і Великобританією розширить наше економічне співробітництво і зміцнить стратегічний характер партнерства”, – сказав Зеленський.
Крім того, Президент України подякував Джонсону за підтримку суверенітету і територіальної цілісності.
У свою чергу Борис Джонсон підтвердив партнерство України і Великобританії в сфері безпеки і запросив Зеленського приїхати з візитом до Лондону.
Також прем’єр-міністр Великобританії висловив свої співчуття з приводу авіакатастрофи Боїнга МАУ в Ірані.
- Раніше прем’єр Великобританії пообіцяв прискорити затвердження парламентом угоди про вихід з Європейського союзу (Brexit) і почати вкладати гроші в охорону здоров’я, освіту і поліцейську діяльність.
- Також прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пропонував створити нове міністерство, яке буде займатися питаннями імміграції та охороною кордонів королівства.